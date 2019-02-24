İzlerken Donakalacağınız Gizemli Bir Olay; Enfield Poltergeist Olayı

1977 yılının ağustos ayında, Kuzey Londra
Enfield bölgesinde bir dizi paranormal olay yaşandı.
Yaşanan bu olay, bbc tarafından belgesel haline getirilmiş ve konu hakkında bir çok araştırma yapılmıştı.
olayların merkezinde ise Hodgson adında bir aile bulunuyordu.
Hodgson ailesi, 5 kişiden oluşuyordu.
Bunlar Anne
Peggy Hodgson, 13 yaşındaki Margaret Hodgson, 11 yaşındaki Janet Hodgson, 10 yaşındaki Johnny ve 7 yaşındaki Billy Hodgsondı.
Bu aile Enfield'deki yarı müstakil bir evde yaşıyordu ve Bu ev tamamen sıradan bir evdi.
Ayrıca, hodgson ailesinin kaldığı bu ev 3 odalıydı.
1 odayı kız kardeşler, 1 odayı erkek kardeşler ve diğer odayı ise anne Peggy Hodgson kullanıyordu.
Ayrıca olaylar başlamadan önce, anne Peggy Hodgson kocasından boşanmıştı ve bu yüzden geçim sıkntısı çekiyordu.
Olaylar ise şöyle başladı;