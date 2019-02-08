İzlerken Tüylerinizi Diken Diken Edecek Chucky Filminden Yeni Fragman

1988 yılında sinemalarda gösterime giren ve o günden beri bir korku kültüne dönüşen Çocuk Oyunu filmi, ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip. Bizde daha çok 'Chucky' adıyla bilinen seri de Hoolywood'daki reboot/yeniden çekim furyasından nasibini alıyor.Yeni filmin yönetmenliğini Lars Klevberg yapacak. Korku klasiğinin bu yeniden çekiminde Legion ve Parks and Recreation dizilerinden tanıdığımız Aubrey Plaza başrolde yer alacak. Filmde Aubrey Plaza'nın oğluna verdiği Buddi bebeği dehşetin merkezinde olacak.Filmin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bekleme sona erdi, en yakın arkadaşınız döndü. O'nun yapımcılarında gelen Çocuk Oyunu, 21 Haziran'da sinemalarda. #ChildsPlayMovie" ifadesi kullanıldı.Bu film, televizyon için hazırlanan ve yine aynı klasik korku serisini temel alan TV programından bağımsız bir yapım olacak. Dizi, 1988'de başlayan hikayenin devamını ele alacak. Bu filmle seri birbirlerinden alakasız.Yeni filmde klasik hikayenin biraz daha modern bir versiyonunu izleyeceğiz. Karen Barclay (Aubrey Plaza), oğlu Andy (Gabriel Bateman)'ye yeni nesil akıllı bebeklerden bir tane alır. Kasdan adlı firmanın ürettiği Buddi bebekler, oyun oynamayı 'ilginç' hale getirmeyi amaçlamaktadır.Andy kutuyu açtığında çocuğun yüzünü tarayan bebeğin görünüşü zaten rahatsız edici olsa da, işler çocuk, annesi ve dedektif Mike Norris (Brian Tyree Henry) için daha da kötüye gidiyor. Normalden çok daha zeki olan bu bebek, oldukça canlı ve öldürmeye büyük ilgi duyuyor.Film, 21 Haziran'da gösterime girecek.