Son 20 yılın en iyi 100 filmi!

Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ile yerli rakipleri BluTV, Exxen ve puhutv gibi dijital içerik platformlarının ülkemizde ve dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte sinema sektörü de farklı bir noktaya yöneldi. Fakat şu bir gerçek ki artık çok daha fazla içerik tüketiyoruz ve yenilerini bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle en iyi 100 film lisesini paylaşıyoruz.

21. yüzyılda beyaz perde ile buluşan en iyi 100 film!

Guardian tarafından paylaşılan en iyi 100 film listesi yalnızca 2020 yılına kadar olan yapımları kapsıyor. Dolayısıyla son dönemde çıkan ve popüleritesi yüksek olan yapımları görmüyoruz. Fakat bu durumun bir iyi yanı olarak 2000'li yıllarda beyaz perde ile buluşan ve henüz izlemediğimiz onlarca yeni film ile tanıştık.

Tabii bizce liste içerisinde olmayı hak eden birçok film bulunuyor. Ancak eleştirmenlerin bir araya getirdiği bu yapımların bütünlüğünü bozmamak için yalnızca son kısımda kendi önerimizi ekleyeceğiz. İşte en iyi filmler…

Netflix'in yeni dizisi, yalnızca tek bölümüyle dünya rekoru kırdı!

There Will Be Blood (2007)

12 Years a Slave (2013)

Boyhood (2014)

Under the Skin (2013)

In the Mood for Love (2000)

Hidden (2005)

Synecdoche, New York (2008)

Moonlight (2016)

Zama (2017)

Team America: World Police (2004)

Mulholland Drive (2001)

Son of Saul (2015)

Far From Heaven (2002)

White Material (2009)

Shoplifters (2018)

The Act of Killing (2012)

The Great Beauty (2013)

A Serious Man (2009)

Lincoln (2012)

Roma (2018)

The White Ribbon (2009)

Spirited Away (2001)

Borat (2006)

Ida (2013)

Get Out (2017)

A One and a Two (Yi Yi, 2000)

The Grand Budapest Hotel (2014)

The Tree of Life (2011)

Nebraska (2013)

Leviathan (2014)

Anomalisa (2015)

Gravity (2013)

The Royal Tenenbaums (2001)

The Child (L'Enfant, 2002)

45 Years (2015)

A Separation (2011)

Dogville (2003)

Once Upon a Time in Anatolia/ Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

Meek's Cutoff (2010)

Unrelated (2007)

The Handmaiden (2016)

4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007)

The Wolf of Wall Street (2013)

Toni Erdmann (2016)

13th (2016)

Volver (2006)

Margaret (2011)

The House of Mirth (2000)

24 Hour Party People (2002)

Before Sunset (2004)

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Amores Perros (2000)

Fire at Sea (2016)

The Social Network (2010)

Russian Ark (2002)

Behind the Candelabra (2013)

Leave No Trace (2018)

Wuthering Heights (2011)

Gangs of Wasseypur (2012)

Ted (2012)

The Souvenir (2019)

Waiting for Happiness (2002)

We Need to Talk about Kevin (2011)

The Incredibles (2004)

Happy as Lazzaro (2018)

Brokeback Mountain (2005)

Dogtooth (2009)

Mr Turner (2014)

Paddington 2 (2017)

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

Capernaum (2018)

Waltz With Bashir (2008)

Love & Friendship (2016)

A Prophet (2009)

Philomena (2013)

Ten (2002)

Lost in Translation (2003)

Ocean's Eleven (2001)

Persepolis (2007)

Requiem for a Dream (2000)

Fish Tank (2009)

Stories We Tell (2012)

The Son's Room (2001)

Tropical Malady (2005)

Burning (2018)

No Country for Old Men (2007)

The Wind that Shakes the Barley (2006)

Gomorrah (2008)

The Selfish Giant (2013)

Eden (2014)

Etre et Avoir (2002)

The Hurt Locker (2008)

You, the Living (2007)

Gladiator (2000)

Call Me By Your Name (2017)

Private Life (2018)

Fahrenheit 9/11 (2004)

The Dark Knight (2008)

Bright Star (2009)

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Editörün önerisi: Joker (2019)

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!