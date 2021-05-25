İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı - Son Dakika

İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı

25.05.2021 17:19

Amerika'nın Teksas eyaletinde bulunan El Paso Hayvanat Bahçesi'ne ziyarete gidenler, ilginç anlara şahit oldu. Maymunları izlemek adına havuzun kenarına gelen kadın, bir süre havuzun içinde oturduktan sonra maymun dolu havuza atladı. O anları, etraftaki vatandaşlar şaşkın bakışlarla takip etti. Kadına, hayvanların sağlığını tehlikeye atması sebebiyle ceza kesildiği öğrenildi.

Teksas eyaletinde bulunan El Paso Hayvanat Bahçesi'ne ziyaret giden hayvanseverler, anlama veremedikleri bir olayla karşı karşıya kaldı. Hayvanat bahçesinde en çok ziyaret edilen bölgelerin başında gelen maymunların yaşam alanında, genç bir kadın nedeniyle ilginç anlar yaşandı.

ŞAŞKIN VE MERAKLI BAKIŞLARLA İZLEDİLER

Elindeki cipsleri maymunlara yedirmek isteyen kadın, girilmesi yasak olan alana kendini bıraktı. Maymunlara ait havuzda yürüyen kadın, ziyaretçilerin meraklı ve şaşkınlık dolu bakışları altında alanda giderek içerilere girdi.

İzleyen herkes şaştı kaldı! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı

ACİLEN ALANDAN ÇIKMASI İÇİN UYARIDA BULUNULDU

Alanda bulunan yapay şelalenin altına ulaşan kadın, kendisini izleyen iki maymuna elindeki cipsi yedirmeye başladı.

Görevlilerin acilen alandan çıkması için uyarılarda bulunduğu kadın, söylenenlere kulak asmadan dakikalarca maymunlara cips yedirdi.

İzleyen herkes şaştı kaldı! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı

KAHKAHALAR ATARAK YENİDEN HAVUZA GİRDİ

Nihayet alandan çıkmaya ikna olan kadın, kahkahalar atarak yeniden havuza girdi. Ziyaretçilerin anbean kameraya kaydettiği o anlar, sosyal medyada viral oldu.

Yaptığından pişman olmuşa benzemeyen kadın ise, hayvanat bahçesinin kendisine açtığı dava sonrasında şoke oldu. Buna göre hayvanat bahçesi yetkilileri, kadının maymunlara koronavirüs bulaştırma ihtimalini umursamadan onlara yanaşması nedeniyle şikayetçi oldu.

İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı

Hayvanat Bahçesi, El Paso, Teksas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı - Son Dakika Dünya


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