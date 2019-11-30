İzleyenler 3. kez şoke oldu! Bir DNA testi daha yapıldı ve...

Esra Erol'un programına çıkarak 'eşim banyo yapmıyor' iddiasıyla boşanmak istediğini söyleyen Melahat isimli kadın hakkındaki gerçekler izleyenleri şoke etti.



TEK CELSEDE BOŞANDILAR



6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat, eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından DNA testi isteyen eşi Ramazan B., 2 çocuğun da kendisinden olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşamıştı. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat. ile tek celsede boşandı.



"BEBEĞİ SAHİPLENİRİM"



Melahat ilk çocuğunun Celal isimli birinden, ikinci çocuğunun ise Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti.



Çocuktan haberi olmayan Mehmet Muhammet Güneş ise verdiği röportajda, "Çocuktan haberim yoktu. Eğer DNA testi olumlu sonuçlanırsa bebeği sahiplenirim" dedi.



DNA SONUCU YAYINLANDI, STÜDYO BUZ KESTİ



Dün yayınlanan programın canlı yayınında Melahat'in 2 yıl birlikte olduğu Mehmet Muhammet Güneş'in DNA testi sonucunu açıkladı.



DNA testi sonucuna göre, Melahat'in ikinci çocuğunun babası Mehmet Muhammet Güneş de çıkmadı.



Bu sonucu duyan Melahat ise büyük bir şok yaşadı.