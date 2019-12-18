İzleyiciden Hekimoğlu'na tam not!

Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu ve ekibinin hikayesinin anlatıldığı dizi, iddialı senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekranda fark yarattı.



Sosyal medyada ilk duyulduğu günden bu yana kadar yaklaşık 20 milyon erişime ulaşan Hekimoğlu, yayın günü #Hekimoğlu hashtag'i ile Twitter'da Türkiye gündeminde tüm gün boyunca üst sıralarda yer aldı. Hashtag aynı zamanda Twitter dünya gündemi (worldwide) listesinde en çok konuşulanlar arasına girdi.



Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor.



Hekimoğlu, her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...