İzmarit toplamak için raylara indi, ölümden döndü - Son Dakika
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İzmarit toplamak için raylara indi, ölümden döndü

17.01.2023 14:49
İzmarit toplamak için raylara indi, ölümden döndü

Çekya'nın Brno şehrindeki bir istasyonda izmaritleri toplamak için raylara inen bir adama tren çarptı.

Çekya'nın Brno şehrindeki bir istasyonda izmaritleri toplamak için raylara inen bir adama tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle raylardan platforma fırlayan adam ölümle burun buruna geldi.

Çekya'nın Brno şehrindeki Kurimi tren istasyonunda izmaritleri toplamak için raylara inen 32 yaşındaki bir adama tren çaptı. Trenin geldiğini fark edemeyen adam, çarpmanın etkisiyle raylardan platforma savruldu. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan adam şans eseri hayatta kaldı. Yapılan kontrollerde adamın alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmadığı belirlendi.

Güney Moravya Bölgesi Polis Sözcüsü David Chaloupka yaptığı açıklamada, "Treni muhtemelen fark etmeyen adam, izmaritleri toplamaya devam ediyordu. Çarpmanın etkisiyle perona fırladı. Kaza sonrası duran tren personelinin çağırdığı sağlık personeli, adamın ilk muayenesini gerçekleştirdi. Neyse ki şanslı ve hayatta" ifadelerini kullandı.

Çekya polisi raylara girmeye yönelik benzer girişimlere karşı halkı uyarırken, geçtiğimiz yıl sadece Güney Moravya'da dikkatsizlikleri nedeniyle 8 kişiye tren çarptığını açıkladı. - BRNO

Kaynak: İHA
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Çekya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmarit toplamak için raylara indi, ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmarit toplamak için raylara indi, ölümden döndü - Son Dakika
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