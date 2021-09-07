İzmir +1 Fest tüm hızıyla müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

İlerleyen günlerde ise Bulutsuzluk Özlemi, Kalben, Gaye Su Akyol, Bülent Ortaçgil ve Evdeki Saat İzmir +1 Sahnesi'nde olacak.

Özlenen festival çoşkusu İzmir+1 Fest sahnesinde!

Eylül ayı boyunca birçok konsere ev sahipliği yapacak İzmir +1 Fest'in 10 Eylül'deki konuğu "Adamlar". Yaptığı şarkıları internet ortamında paylaşarak tanınmaya başlayan ve ilk albümleri "Eski Dostum Tankla Gelmiş'" ile fazlaca ilgi gören Adamlar, 10 Eylül Cuma günü festivalin üçüncü konserinde sevenleri ile bir araya gelecek. Festival tüm coşkusuyla devam ederken Türkiye'nin önde gelen rock grupları arasında yer alan Bulutsuzluk Özlemi, 11 Eylül Cumartesi günü İzmir +1 Sahnesi'nde en sevilen şarkılarını seslendirecek.

17 Eylül Cuma günü, Folk, blues ve akustik pop öğelerini bir araya getiren Kalben, 18 Eylül Cumartesi günü ise geleneksel müziğin, fütürist surf'ün ve post-punk'ın zıtlıklarını psikedelia'yla bir araya getiren Gaye Su Akyol müziğin kalbini İzmir'de attıracak.

Festivalin son haftasında, 24 Eylül Cuma günü, 50 yıla yaklaşan müzik hayatına "Benimle Oynar mısın?", "Bu Su Hiç Durmaz", "Sensiz Olmaz", "Eylül Akşamı"nın da aralarında olduğu çok sayıda eser sığdıran söz yazarı, besteci ve yorumcu Bülent Ortaçgil +1 Fest sahnesinde olacak. Kapanış konserini ise 25 Eylül Cumartesi günü son dönemde "Uzunlar" şarkısı ile büyük çıkış yakalayan Evdeki Saat yapacak.

Kapı açılış saati 16.00, konser başlangıç saatleri ise 21.00 olarak belirlenen, 2500 kişi kapasiteli festivale giriş ücretsiz. Alana girişler, aşı kartı veya 48 saat önce alınmış negatif PCR testi sonucuyla, o tarihten önceki günlerde ise HES kodu ile gerçekleşecek.