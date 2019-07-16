Son Dakika Haberleri: İZMİR 10 liralık uyuşturucu hapla gelen ölüm
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İZMİR 10 liralık uyuşturucu hapla gelen ölüm

2 saat önce

10 liralık uyuşturucu hapla gelen ölümİZMİR'in Buca ilçesinde, günlük ev kiralayıp burada uyuşturucu hap içtikleri belirtilen 4 gençten, fenalaştıkları için hastaneye kaldırılan ikisi olan 19 yaşındaki Oğuzhan Değirmenci yaşamını yitirdi, İ.B. ise tedaviye alındı.

10 liralık uyuşturucu hapla gelen ölüm
İZMİR'in Buca ilçesinde, günlük ev kiralayıp burada uyuşturucu hap içtikleri belirtilen 4 gençten, fenalaştıkları için hastaneye kaldırılan ikisi olan 19 yaşındaki Oğuzhan Değirmenci yaşamını yitirdi, İ.B. ise tedaviye alındı. Durumu iyiye giden İ.B.'nin polise verdiği ilk ifadede, tanesini 10 liradan satın aldıkları uyuşturucu hapı kullandıklarını söylediği öğrenildi.
Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi olan ve bir firmada çalışan Oğuzhan Değirmenci ile İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaş, Buca 333 Sokak'taki bir binanın zemin katını günlük olarak kiraladı. Askerden yeni gelen İ.B. ile 3 arkadaşı, iddiaya göre, Gediz semtinde adını bilmedikleri bir kişiden satın aldıkları uyuşturucu haplardan içti. Alkol de tüketen gençlerden Oğuzhan Değirmenci ve İ.B. bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, Değirmenci ve İ.B.'yi ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan gençlerden Değirmenci öldü. Hayati tehlikeyi atlatan İ.B.'nin ifadesinde tanesini 10 liradan aldıkları uyuşturucu haplardan kullandıklarını söylediği öğrenildi. Oğuzhan Değirmenci'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, İzmir'in Menderes ilçesinde toprağa verildi. Değirmenci'den geriye ise evin bahçesine park ettiği motosikletinin kaldığı görüldü.
Olayla ilgili G.N. ve olay sırasında evde bulunun diğer iki gencin de ifadesine başvurulduğu, ayrıca uyuşturucu hapları kimin sattığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
İZMİR 10 liralık uyuşturucu hapla gelen ölüm
İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:42 Kaynak: DHA
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