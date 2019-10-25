Son Dakika Haberleri: İzmir 11 yaşındaki esma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyor
Son Dakika Güncel İzmir 11 yaşındaki esma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyor

İzmir 11 yaşındaki esma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyor

52 dakika önce

İZMİR 11 yaşındaki Esma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyor.

İZMİR 11 yaşındaki Esma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyor

İzmir 11 yaşındaki esma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
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