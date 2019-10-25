İzmir 11 yaşındaki esma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyor
52 dakika önce
İZMİR 11 yaşındaki Esma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:07 Kaynak: DHA
İZMİR 11 yaşındaki Esma, felçli babasını yataktan kurtarmak için beyin cerrahı olmak istiyor
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