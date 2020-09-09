İZMİR 13 suçtan aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

13 suçtan aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde 13 farklı suçtan aranan S.D., sahte kimlikle yakalandı.

Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 farklı suçtan aranan S.D.'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. S.D.'nin adresini tespit eden ekipler, Düzce Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Operasyonda yakalanan S.D.'nin üzerinden sahte kimlik çıktı. Gözaltına alınan S.D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.