İzmir 14 Yeni Plajla Türkiye Lideri Oldu - Son Dakika

Bu yılın Mavi Bayrak ödülleri açıklandı. Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte mavi bayraklı halk plajı sayısını iki yılda yüzde 78 artırdı. Bu yıl eklenen 10'u halk plajı olmak üzere toplam 14 yeni plajla İzmir Türkiye'deki en yüksek ödül artışına sahip il oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek halkın kullanımına açılan İzmir Marina da Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Soyer, "Dünyanın her yerinden gelecek turistler için İzmir'in güvenilir ve temiz bir şehir olduğu bir kez daha ortaya çıktı" dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde İzmir'i sevindiren haber geldi. Türkiye'de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2019'da bu yana yürüttüğü koordinasyon çalışmaları kapsamında kentteki Mavi Bayraklı halk plajı sayısını yüzde 78 oranında arttırdı. Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi'nin öncülüğünde İzmir'de bu yıl 10 halk plajı daha Mavi Bayrak kazandı. 2019 yılında 19 olan Mavi Bayraklı halk plajı sayısı 34'e çıktı. İzmir'de Mavi Bayraklı plaj sayısı özel tesisler de dahil olmak üzere 66 oldu. İzmir Türkiye'deki en yüksek ödül artışına sahip il oldu. Bu yaz ilk defa Çeşme Tekke ile Dalyan Kocakarı Halk Plajı, Dikili Çandarlı Doğu Halk Plajı, Foça Kumburnu ile Yeni Foça Halk Plajı, Menderes E. Ü Özdere Kampı Halk Plajı, Seferihisar İztur-Sertur Sitesi Önü Halk Plajı, Urla Altınköy, Alesta Cafe Önü, Zeytinalanı Mahallesi halk plajları Mavi Bayraklı olarak hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında devir alınarak yenilenen ve halkın kullanımına sunulan İzmir Körfezi'ndeki tek marina olan İzmir Marina da marinalar kategorisinde Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Kentteki Mavi Bayraklı marina sayısı böylelikle 3'e çıktı.

Başkan Soyer: "Gururluyuz"

İzmir'i dünya ölçeğinde bir turizm çekim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ve bunun başarılı sonuçlarını almaya başladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın 50 ülkesinde uygulanan Mavi Bayrak Programının, turizm sektöründe plaj ve marinalara verilen çok önemli uluslararası bir çevre ödülü olduğunu aktardı. Soyer şöyle devam etti: "Mavi Bayrak, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plaj veya marinaların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit ediyor. Küresel pandemi yaşadığımız bu dönemde mavi bayrak uygulaması, yerli ve yabancı turistler için çok önemli bir turizm iletişimi niteliği taşıyor. Dünyanın her yerinden gelecek turistler için İzmir'in güvenilir ve temiz bir şehir olduğu bir kez daha ortaya çıktı. En önemli değerimizin bu olduğuna inanıyoruz. Bu güveni vermek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. "

"Şimdi İzmir zamanı"

Pandemi döneminde İzmir'in güvenilir bir turizm bölgesi olması için kentteki tüm paydaşlarla önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Soyer, şunları söyledi;

"Turizm Hijyen Kurulu oluşturduk. İzmir ve ilçelerini, yurt içi ve yurt dışından tüm turistlerin güvenle gelebileceği bir yer haline getirmek için ülkemizde yerel düzeyde hijyen standardının belirlendiği ilk girişimi Turuncu Çember uygulamasını başlattık. Turuncu Çember sertifikası, her geçen gün İzmir'deki oteller, restoranlar, tarihi Kemeraltı çarşısı gibi pek çok yerde yaygınlaşıyor. Geçtiğimiz yıl Çeşme Ilıca Halk Plajımız hem Mavi Bayrak aldı hem de plajdaki kafe turuncu çembere dahil oldu. Doyasıya yüzmek, güneşlenmek ve keyifli bir tatil geçirmek için 66 Mavi Bayraklı plajımız ve turuncu çemberli işletmelerimizle 'şimdi İzmir zamanı' diyoruz. "

Karataş: "Türkiye'de bir ilk"

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, 2021 yaz sezonunda İzmir'in Türkiye'de mavi bayrağını en yüksek oranda artıran il olduğunu belirterek, "Bu artışın halk plajı üzerinden gerçekleşmiş olması çok değerli. Bir önceki yıla göre mavi bayrak alan halk plajı sayımız iki kat arttı. Bunun en önemli nedeni İzmir'in mavi bayrak potansiyelini artırmak için yaptığımız çalışmalar ve Başkanımız Tunç Soyer'in desteği. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir Mavi Bayrak Birimi oluşturulması, cankurtaran istihdamı çok önemliydi. Başkanımız tüm bu taleplerimize yanıt verdi. Türkiye'de ilk defa bir belediyede İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında bir Mavi Bayrak Birimi oluşturuldu. Hemen arkasından plajlarda görev alabilecek 49 gence cankurtaran belgesi kazandırıldı. Mavi Bayrak Birimi İzmir'in Mavi Bayrak dinamiğini güçlendiren ve hızlandıran bir yapı oldu ve süreci hızlandırdı" diye konuştu.

Güçlü altyapı başarıyı artırdı

Mavi Bayrak almanın ön koşulunun deniz suyunun temizliği olduğuna ve bunun için de arıtma tesislerinin çok önem taşıdığına vurgu yapan Karataş, "İzmir'de Mavi Bayraklı plaj sayısındaki artıştan bahsediyorsak bu mevcut altyapının hazır olduğunu gösterir. İZSU'nun doğru çalışmalarıyla her ilçede altyapının tamamlanmış olması Mavi Bayrak taleplerini değerlendirmemizi sağladı. Hedefimiz İzmir'in potansiyelini daha da iyi değerlendirerek önümüzdeki yıllarda Mavi Bayraklı plaj sayımızı artırmak. Ülke hedefimiz ise 2023 yılında dünya birincisi olmak".

İzmir arıtmada lider

İzmir, özel tesislerin plajları da dahil olmak üzere 66 Mavi Bayraklı plajıyla Antalya ve Muğla'nın ardından Türkiye'de üçüncü sırada bulunuyor. Dünyada 49 ülkede uygulanan Mavi Bayrak programı kapsamında Türkiye, ödüllü plaj sayısıyla İspanya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. İzmir'in yüzülebilir Körfez hedefiyle başlattığı arıtma seferberliği kentin Mavi Bayraklı plaj sayısının artmasında oldukça etkili. Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye'de ilk sırada yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23'ü ileri biyolojik arıtım yapan ve günlük toplam arıtma kapasitesi 1 milyon metreküpe yaklaşan 68 atık su arıtma tesisiyle hizmet veriyor. 2 yılda 555 milyon 772 bin 370 metreküp atık suyu arıtarak doğaya kazandıran İZSU bölgelerin değişen ihtiyaçlarına göre yeni arıtma, atık su ve kanalizasyon şebekesi yatırımlarını sürdürüyor.

Neler yapıldı?

Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi, İzmir'de mavi bayraklı halk plajı sayısını arttırmayı, İzmir plajlarının yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini ve mavi bayrak kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasının sağlanmasını hedefliyor. Birim aynı zamanda güvenli plajlar için yetersiz olan cankurtaran sayısının arttırılması amacıyla kurslar düzenledi. 2020 yılında 49 gence TSSF onaylı Gümüş Cankurtaran Brövesi kazandırıldı. Bu yıl 50 kişilik yeni bir kurs daha açılacak. Plajların hem numune hem başvuru için gerekli eksikleri tespit edilerek sağlıklı bir şekilde başvuru yapmaları sağlandı. Sezon boyunca kontrol numuneleri alınarak kontrolü yapıldı. Engelsiz plajlar için çalışmalar yürütüldü. Sürdürülebilir plajlar yaratmak hedefiyle yıl boyunca çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Yüzme alanlarında koronavirüs önlemleri

Normalleşme sürecinde Mavi Bayrak koordinasyon çalışmalarına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ndeki plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler de dahil edildi. Bu kapsamda cankurtaran kurslarında katılımcılara koronavirüs önlemleri ve uyulması gereken kurallar aktarıldı. Ayrıca plaj kurallarını içeren tabela ve afişler ilçe belediyeleriyle yapılan ortak çalışmalarla plajlara yerleştirildi.

İzmir'de "Plajların rengi: Mavi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı hizmet veren Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi bu yaz sezonunda "Plajların rengi: MAVİ! " sloganıyla 10 ilçede yer alan Mavi Bayraklı Plajlarda çevre eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenleyecek. Temizlik kampanyaları, çocuklarla yapılacak çevre atölyeleri, gönüllü gençlerle düzenlenecek sağlıklı yaşam etkinlikleri ile plajların sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi hedefleniyor.

Mavi Bayrak nedir?

Mavi Bayrak nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Plajlar için 33, marinalar için 38, yatlar için ise 17 mavi bayrak kriteri bulunuyor. Bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajlardaki sıhhi tesislerin tamamının paket arıtma tesisi veya belediye arıtma tesisine bağlı olması da zorunlu kriterler arasında. Mavi bayrak adayı plajlar için Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği gereğince yaz sezonu boyunca (Mayıs- Ekim ayları arası) 15 gün arayla deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerin sonuçları yuzme. saglik. gov. tr adresinden düzenli olarak paylaşılıyor.