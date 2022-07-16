İzmir, 15 Temmuz'da tek yürek oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir, 15 Temmuz'da tek yürek oldu

16.07.2022 00:57

İzmir, 15 Temmuz'da tek yürek oldu İzmir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu.

İzmir, 15 Temmuz'da tek yürek oldu

İZMİR - İzmir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu. Saatler 00.13'te tüm camilerden sela okundu, şehitler için dualar edildi.

İzmir'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Konak Meydanı'nda düzenlendi. Binlerce İzmirlinin katıldığı anmada 15 Temmuz şehitleri anıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı barkovizyondan izletilirken, 00.13'te ise İzmir'in tüm camilerinden dualar okunarak şehitler anıldı.

"Vazgeçmedik"

15 Temmuz İzmir etkinliklerinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İzmir'de 'Sokağa çıkarsanız size haddinizi bildiririz' diyenlere haddini bildirmeyi gösteren yürekli, cesur hemşerilerim; 15 Temmuz, korkusuzca şehit olmak için sokağa çıkan kahramanların gecesidir. 15 Temmuz, mermiye siper olan gençlerin gecesidir. 15 Temmuz, tankın ağzına yatan yiğitlerin gecesidir. 15 Temmuz, al bayrağımızı kendisine kefen edenlerin, lideri Recep Tayyip Erdoğan 'Haydi sokağa' dediğinde meydanları dolduranların gecesidir. Herkes o gece sokağa çıktığında 251 şehidimiz gibi şehit olmayı göze alarak sokağa çıkmıştır. Biz 15 Temmuz gecesinde vazgeçmedik. Ezandan, vatandan, devletten, bayraktan vazgeçmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle vazgeçmeyeceğiz. O gün hepimiz şahidiz, bizzat yaşadık. O tankları, o uçakları, mermileri gördük. O milletin iradesi o günkü darbeyi püskürttü ve darbeciler değil millet kazandı" dedi.

"Kimse böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecek"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise şunları söyledi: "Bugün İzmir yine muhteşem. Nasıl 6 yıl önce muhteşemdi, demokrasiye, mili iradeye sahip çıkmıştı, İzmir yine aynı İzmir. Bu akşam da yine meydanlar doldu taştı. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yüz binler yine bu meydandaydı. Sabaha kadar meydanı doldurmuştu. Cumhurbaşkanımız, darbe teşebbüsleri tarihinde bir ilki başardı. Milletiyle darbeye karşı koydu ve başarı. Bu, tarihte bir kırılma noktasıdır. Bundan sonra kimse böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecektir. Bu milletin karşısında hiçbir güç duramayacaktır."

Sela okundu

Protokol konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı barkovizyondan izletildi. Saatler 22.25'i gösterdiğinde İzmir İl Müftülüğü İlahi Grubu tarafından tasavvuf musiki dinletisi icra edildi. 22.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi TV ekranlarından yaptığı çağrının gösterimi yapıldı. 22.50'de semazen gösterisi düzenlendi. 23.10'da 15 Temmuz Senfonik Destanı barkovizyon gösterisi yapıldı, 23.35'te darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videolar gösterildi. 23.40'ta, kahramanlık türküleri konseri icra edildi. 00.13'te tüm camilerde aynı anda sela okundu, 00.20'de Fetih Suresi okunup dualar edildi.

YORUMLAR
500
İzmir'de 15 Temmuz anması (2) İzmir'de 15 Temmuz anması (2) Son dakika haberi! Kemalpaşa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı Son dakika haberi! Kemalpaşa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Kaynak: İHA

Demokrasi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir, 15 Temmuz'da tek yürek oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
18:38 Hıncal Uluç iyileşiyor! 83 yaşındaki gazeteci karnından beslenmeye başladı
18:34 Kalbine pil takılan Christian Eriksen, İngiliz devine imzayı attı
17:55 3 gündür tuvalete çıkamıyordu! Tam 12 santimetre uzunluğunda... Adamın makatından çıkardılar
17:45 Yok böyle para! Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyon olamasa da kasasını doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 01:06:49. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir, 15 Temmuz'da tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement