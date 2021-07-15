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İzmir 15 Temmuz'u anıyor - Son Dakika

İzmir 15 Temmuz'u anıyor

15 Temmuz 2021 Perşembe 22:00
İzmir 15 Temmuz'u anıyor, System.String[]

İzmir'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile Konak Meydanı'nı doldurarak demokrasiye sahip çıkacaklarının sözünü verdi.

İzmir'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile Konak Meydanı'nı doldurarak demokrasiye sahip çıkacaklarının sözünü verdi.

15 Temmuz 2016'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminin 5. yıldönümünde İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenleniyor. Çok sayıda İzmirli Konak Meydanı'nda hazırlanan alana ellerinde Türk bayrakları ile gelirken, programa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, milletvekilleri, üniversitelerin rektörleri, siyasi partilerin il başkanları ve yöneticileri de katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı canlı olarak izletildi.

"Unutulmayacak, unutulmaması gereken, unutturmayacağımız bir gün"

Programda konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak etmek ve 5 yıl önce bugün hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi yad etmek, milletimizin demokrasi mücadelesini gururla hatırlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün tarihimizde unutulmayacak, unutulmaması gereken, unutturmayacağımız bir gün. Milletimizin tarihe altın harflerle yazdırdığı günün, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ihanetin yaşandığı günün yıldönümü. Milletin cesareti, kararlılığı, vatanı savunmasının, ihanete karşı topyekun direnmesinin yıldönümü. Bu şanlı mücadelede, kalpleri iman ve ülke sevgisi işle dolu olarak vatan, millet, bayrak ve mukaddes değerlerimiz uğruna gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat diliyorum" dedi.

"15 Temmuz zaferi bize altın tepsi ile sunulmadı"

Vali Köşger, şöyle devam etti: "Gerek tarihimizde, gerek yakın geçmişimizde yaşanan hadiseleri iyi tahlil etmemiz, geleceğin şekillenmesinde bize önemli katkılar sağlayacaktır. 15 Temmuz ihanetini irdelerken konuyu milletimizin son 150 yıl içinde yaşadıklarından bağımsız ele almamamız gerekir. Bu hainleri kullanan şer odaklarını anlayabilmek için bu olaylara milli şuur ile bakmamız yeterli olacaktır. Bu şer odakları necip milletimizin istiklal ve istikbaline yönelik hassasiyetini hesaba katmamışladır. Bu hain girişim, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde destansı bir direnişle bozguna uğratılarak ülkemizin ilelebet payidar kalacağını dost-düşman herkese göstermiştir. 15 Temmuz zaferi bize altın tepsi ile sunulmadı. Bunun arkasında şehitlerimizin kanı, gazilerimizin yiğitliği vardır."

Vali Köşger'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, daha sonra mehter takımı sahneye çıktı. Ardından İzmir İl Gençlik Spor Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu Sancak Teslimi töreni düzenlendi. - İZMİR

İzmir 15 Temmuz'u anıyor
İzmir 15 Temmuz'u anıyor
İzmir 15 Temmuz'u anıyor
İzmir 15 Temmuz'u anıyor
İzmir 15 Temmuz'u anıyor
İzmir 15 Temmuz'u anıyor
İzmir 15 Temmuz'u anıyor

Konak Meydanı, 15 Temmuz, Milli, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İzmir 15 Temmuz'u anıyor - Son Dakika


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