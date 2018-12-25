Son Dakika Haberleri: İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanan Fetö'nün 'Sohbet İmamı' Mehmet Tabanca, 'Cebir ve...

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanan Fetö'nün 'Sohbet İmamı' Mehmet Tabanca, 'Cebir ve...

1 saat önce

IHAAW160246-ASA/25-12-2018- İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan FETÖ'nün 'sohbet imamı' Mehmet Tabanca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasından beraat ederken, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ise...

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanan Fetö'nün 'Sohbet İmamı' Mehmet Tabanca, 'Cebir ve..., System.String[]
IHAAW160246-ASA/25-12-2018

- İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan FETÖ'nün 'sohbet imamı' Mehmet Tabanca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasından beraat ederken, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi. 25.12.2018 16: 02: 46 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:08 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
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