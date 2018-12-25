İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanan Fetö'nün 'Sohbet İmamı' Mehmet Tabanca, 'Cebir ve...
1 saat önce
IHAAW160246-ASA/25-12-2018- İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan FETÖ'nün 'sohbet imamı' Mehmet Tabanca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasından beraat ederken, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ise...
IHAAW160246-ASA/25-12-2018
- İzmir
17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan FETÖ'nün 'sohbet imamı' Mehmet Tabanca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasından beraat ederken, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ise 10 yıl hapis cezası verildi. 25.12.2018 16: 02: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:08 Kaynak: İHA
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