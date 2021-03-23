İZMİR 2 işçi buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor - Son Dakika

İZMİR 2 işçi buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor

23.03.2021 11:06

2 işçi buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyorİZMİR'in Çiğli ilçesindeki dağlık alana gezmeye giden Ozan Hantekin ve Ufuk Çetin, buldukları yanmış taşın sırrını araştırıyor.

2 işçi buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki dağlık alana gezmeye giden Ozan Hantekin ve Ufuk Çetin, buldukları yanmış taşın sırrını araştırıyor. İkilinin değerli çıkması halinde satacakları söylediği taşın göktaşı (meteorit) olup olmadığını Doç. Dr. Cüneyt Akal araştıracak.

Evka- 2 Mahallesi'ndeki dağlık alanda yürüyüşe çıkan belediyede taşeron işçi olarak çalışan Ozan Hantekin ile iş arkadaşı Ufuk Çetin, değişik olduğunu fark ettikleri taşı alıp, internette araştırma yaptı. İkili, boyutuna rağmen ağır olan taşı, ayrıca uzmanlara gösterdi. Meteorit olabileceği söylenmesi üzerine de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Cüneyt Akal'dan yardım istedi. Atmosferden geçtiği için yandığı tahmin edilen taş, Akal tarafından incelenecek.

Ozan Hantekin, "Dağlık alanda yürüyüş yaparken yerde bir taş buldum. Üstü yanık bir taştı. İnternetten araştırdığımda bunun göktaşı olabileceğini öğrendim. Ne olduğunu öğrenebilmek için birkaç hocaya götürdük. Göktaşı olabileceği ancak incelenmesi gerektiği söylendi. İçinde hangi elementlerin olduğunu öğrenmek istiyoruz, değerli mi, onu da bilmek istiyoruz. Satmayı düşünüyorum. Alıcısına ulaştırabilirsek bizim için iyi olur" dedi. Ufuk Çetin de "Bu taşlar atmosfere girerken stratosfer'de yanıyor. Bu nedenle dışında bir karbon oluntusu yani siyah bir yanık izi oluyor. Boyutuna göre çok ağır bir taş. Yurt dışında mücevher sektöründe kullanıyormuş. Bizim amacımız bunu kullanabilecek kişilere satmak" diye konuştu.

Doç. Dr. Cüneyt Akal, taşın göktaşı olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapılacağını belirterek, "Manyetik özelliğinin olmaması ilginç. Çünkü demir meteoritlerin çoğunda manyetik özelliği vardır. Mıknatısla kontrol ettiğimiz zaman bu taşı çekmediğini gördük. Bu durum şüpheli. Yoğunluğu var. Meteoritlerin içinin, dışına göre daha parlak olur. Bu durum tutuyor. Ayrıca birçok kişi buraya meteorit diye birçok taş getiriyor. Vatandaşlarımız ilk olarak mıklatıs çekiyorum ona baksınlar. Bir diğer kontrolü ise sırsız porselenle yapsınlar. Eğer taşı, sırsız porselene çizince siyah çizgi izi bırakıyorsa bu durumda şüpheli. Çünkü meteorit, sırsız porselende çizgi izi bırakmaz. Bu getirilen taş da sırsız personelde siyah iz bırakıyor. Bu durum da şüpheli. Şu an bunun meteorit olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz. Bir parça alıp inceleyip irdeleyeceğiz. İncelemeden sonra gerçek sonucu söylemek mümkün olacak" dedi.

İZMİR 2 işçi buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor
İZMİR 2 işçi buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor
İZMİR 2 işçi buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor
İZMİR 2 işçi buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, Taşeron, Çiğli, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR 2 işçi buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor - Son Dakika


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