İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan Foça Belediyesine "uyarı" kararı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, koruma altındaki bölgede yol çalışması yürüten Foça Belediyesine "tadilat projesine uymadığı" gerekçesiyle uyarı kararı aldı.

İzmir Müze Müdürlüğü yetkililerinin, kentsel ve arkeolojik sit alanında bulunan Reha Midilli Caddesi ve çevresindeki Arnavut kaldırımı çalışmasında, siyah bazalt yerine gri kesme taş kullanıldığını tespit etmesi üzerine bölgedeki inşaat faaliyetlerini durduran Kurul, konuyu yeniden ele aldı.

Toplantıda, "Araları çok açılan Arnavut kaldırımları sökülerek aynı malzeme sıkıştırılıp yeniden döşenecektir" şeklindeki kurulun müdahale kararına karşın hazırlanan proje tadilatının uygun olmadığına karar verdi.

Kararda, "Projenin uygulanması esnasında Reha Midilli Caddesi'nin 115 Sokak ve Değirmenlik Caddesi arasında kalan ve kentsel-arkeolojik sit içerisinde bulunan kesiminde projeye aykırı olarak mevcut Arnavut kaldırımı taş döşemesinin değiştirilmesi kapsamında imalatlar gerçekleştirdiği anlaşılan Foça Belediyesinin 'Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek tüzel kişiler Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarına kararlarına uymak zorundadır' şeklindeki 2863 sayılı yasanın 61. maddesi hatırlatılarak uyarılmasına" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, projenin Reha Midilli Caddesi'ndeki bölümü için tadilata gidilmesi, Foça Belediyesi ekiplerinin alandaki yol çalışmasını mevcut malzeme ile tamamlaması kararlaştırıldı.

Ancak ilçede koruma altındaki diğer bölgelerdeki yol ve düzenleme çalışmalarının Kurul kararına uygun gerçekleştirilmesi istendi.

Foça ilçe merkezinde 19. yüzyıldan kalma yolda, belediyenin içme suyu ve kanalizasyon altyapısı için yürüttüğü yenileme çalışması için mevcut taşların sökülmesi tepkilere neden olmuştu.