İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip - Son Dakika
Son Dakika Spor İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip - Son Dakika Spor

İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı İzmir'de düzenlemek için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'i ziyaret etti.

İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı İzmir'de düzenlemek için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'i ziyaret etti.

Daha önce Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'na şampiyonaya talip olduklarının mesajını veren Ersan Odaman, konuyla ilgili Uğur Erdener'le de buluştu. Odaman, Erdener ile görüşmesinde 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı düzenleme isteklerini yinelerken, çok yakında güzel haberin geleceğini vurguladı. "İzmir'de büyük çaplı, uluslararası bir okçuluk şampiyonasına ev sahipliği yapmak istiyoruz" diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Odaman, "Sayın Erdener ile Ankara'da çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Okçulukta ülkemizin en başarılı kulüplerinden biri olarak kendisine ne kadar istekli olduğumuzu anlattık" dedi. Odaman, ayrıca, bu yıl her ay bir spor konferansı düzenlemeyi de planladıklarını ifade ederek, "Sayın Erdener'i bu konferansların birinde konuk etmek istiyoruz. Sporun her alanında, dünyaca ünlü isimleri bu konferanslarda İzmirliler ile buluşturacağız" diye konuştu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
19:32 Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti - Son Dakika Spor
19:28 Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti! - Son Dakika Spor
19:28 Beşiktaş'ın devre arası kampı Antalya'da başladı - Son Dakika Spor
19:24 Beşiktaş, Antalya'daki ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika Spor
19:19 Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
19:12 İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan hakem maçı durdurdu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 19:45:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir, 2020 Dünya Okçuluk Şampiyonası'na talip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]