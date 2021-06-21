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İzmir 2021 yaz sulama sezonu açıldı: İzmir'e 520 milyon lira gelir - Son Dakika

İzmir 2021 yaz sulama sezonu açıldı: İzmir'e 520 milyon lira gelir

21.06.2021 08:08
İzmir 2021 yaz sulama sezonu açıldı: İzmir'e 520 milyon lira gelir, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış olmaktadır. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ, 'Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından "Su ve Sulamada Hamle Yılı" olarak ilan edildi.

Bu sebeple 2021 yılı "Sulama yatırımlarımızda hamle yılı" olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmekte olduğunu söyledi.

İzmir İlimizde 2021 Yılı Sulama Sezonu 15 Mayıs Tarihinde başladı.

Bu kapsamda İzmir İlinde 15 Mayıs 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 380 bin dekar tarım arazisinin sulanmasının planlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,' İzmir İlimizde toplam 380 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 520 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Genel Müdür Yıldız, 'Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz. 'dedi.

Devlet Su İşleri, Türkiye, İzmir, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi İzmir 2021 yaz sulama sezonu açıldı: İzmir'e 520 milyon lira gelir - Son Dakika Ekonomi


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