İzmir 2022 Avrupa Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından Avrupa değerlerini en aktif şekilde benimseyen ve yaygınlaştırılmasını üstlenen şehirlere verilen Avrupa Ödülü'ne bu yıl İzmir layık görüldü.

AKPM tarafından her yıl verilen Avrupa Ödülü'nü bu yıl İzmir ikinci turda beş kenti geride bırakarak almaya hak kazandı. Haberi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Tunç Soyer paylaşımında şöyle dedi:

"Güzel İzmirim, bu gurur hepimizin! Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilerek '2022 Avrupa Ödülü'nü' kazandık. Gençler, umut bu topraklarda hep vardı, yitirmeyin. Beraber yeşerteceğiz."

DAYANIŞMA KENTİ İZMİR

AKPM'den de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada İzmir'in yurtdışındaki belediyelerle siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliğine verdiği öneme dikkat çekilerek İzmir Enternasyonal Fuarı, Balkan Halk Dansları Festivali, Uluslararası İktisat Kongresi gibi büyük etkinliklerin kentte her yıl düzenlediği ifade edildi. Ayrıca açıklamada İzmir'in birçok önemli uluslararası etkinliğe yaptığı ev sahipliğinden ve her yıl çeşitli etkinliklerle Avrupa Günü'nün kutladığından söz edildi. Pandemiye rağmen şehirde Sanal Maraton, İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, Avrupa Müzik Günü, 5. İzmir Edebiyat Festivali gibi birçok uluslararası kültür ve spor faaliyetinin düzenlenmesinin altı çizildi. İzmir'in bir dayanışma kenti olduğu vurgulandı. Bunların yanı sıra EUROCITIES, MedCities, UCLG gibi çok sayıda uluslararası yerel yönetim çatı kuruluşunda İzmir'in aldığı aktif role de dikkat çekildi.

EN ÜST SEVİYEDEKİ ÖDÜL

Avrupa Ödülü 1955'ten bu yana veriliyor ve Avrupa vatandaşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için en önemli araç olmanın yanı sıra Avrupa ideallerinin de yaygınlaştırılmasını sağlayan en üst seviyedeki ödül olarak tanımlanıyor. Ödülü alan kentlerin uluslararası görünürlüğü ve diğer belediyelerle iletişimi artıyor. Avrupa Ödülü, daha önce Şeref Bayrağı ve Şeref Plaketi kazanan başvuru sahipleri arasından her yıl bir veya iki belediyeye veriliyor.

İZMİR ŞEREF BAYRAĞI VE PLAKETİ ALMIŞTI

1970'te "Şeref Bayrağı", 2014'te ise "Şeref Plaketi" ödülüne layık görülen İzmir, uluslararası organizasyonlara üyeliklerini, yurt dışındaki kentlerle işbirliklerini, proje ortaklıklarını ve uluslararası faaliyetlerini anlattığı bir dosya ile 15 Ocak 2022'de Avrupa Ödülü'ne başvuru yapmıştı. İzmir Almanya'dan Bamberg ve Ingolstadt, Litvanya'dan Palanga, Polonya'dan Boleslawiec ve Ukrayna'dan Ternopil ile kısa listeye kalmıştı.