İzmir, 2022 yılında 31 fuara ev sahipliği yapacak - Son Dakika

İZMİR'de 2022 İZFAŞ fuar takvimi düzenlenen toplantıyla açıklandı. 2022 yılında kentte 31 fuarın yapılacağı belirtildi.

Fuarizmir'de düzenlenen basın toplantısıyla İZFAŞ 2022 fuar takvimi açıklandı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener katıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 2022 yılında kentte 11 yeni fuarın hayata geçirilmesiyle toplamda 31 fuarın yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda İZFAŞ Terra Madre, Flowera, Logistech, fuarlarını 2022 yılı için takvimine eklerken, Wecycle, Brandex, IBS Anne Bebek ve Çocuk, Road2Tunnel, Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknolojileri, İmatech, Kuyumculuk ile Yapı, Emlak ve Kentsel Dönüşüm fuarlarını güç birliği yaptığı fuarcılık firmaları ile hayata geçirecek.

'İZMİR EN FAZLA İHRACAT YAPAN DÖRDÜNCÜ ŞEHİR OLDU'İZFAŞ fuarcılığının 2021 yılında Türkiye'deki ihracata büyük bir katkı sunduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "2021'de aralarında İzmir'in de bulunduğu 21 il ihracatta bir milyar dolar, barajını aşmayı başardı. İzmir, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan dördüncü şehir oldu. İzmir ve dünya arasında bağ kurmayı başaran İZFAŞ, hiç şüphesiz ihracatın Türkiye genelinde artmasında önemli bir görev üstlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İZFAŞ'ın sektörlerimize, ihracata ve kent ekonomisine katkısını 2022 yılında da büyüterek sürdürmeye kararlıyız. 2022 boyunca, Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuarizmir'de, dört mevsim boyunca çok sayıda fuar düzenleyeceğiz. Bu yıl fuar sayımız iki katına çıkıyor. İZFAŞ'ın iş birliği yaptığı misafir fuarlarla birlikte İzmir, 2022 yılında 31 fuara ev sahipliği yapacak" dedi.'FUARCILIK 325 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİNE ARACILIK EDİYOR'İzmir'in ve Türkiye'nin üretim ve ihracat trendlerini titizlikle incelediklerini; hizmet, imalat ve sanayi, tarım ve gıda sektörlerine öncelik verdiklerini belirten Soyer, "Fuarcılık sektörü, oluşturduğu doğrudan ve dolaylı ticari potansiyelle pek çok sektörü besliyor, satışa mecra oluyor, istihdamı arttırıyor. Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI)'nin açıkladığı rakamlara göre, dünya genelindeki fuarların yıllık ekonomik büyüklüğü 137 milyar dolar. Dünya fuarcılık endüstrisi, doğrudan ve dolaylı olarak 3,2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. 325 milyar dolarlık iş hacmine aracılık ediyor. Hal böyle olunca, İzmir'de daha fazla ve nitelikli fuarların açılması şehrimize de doğrudan ekonomik katkı sağlıyor. İZFAŞ'ın temel gayesi fuarları sadece metrekare olarak büyütmekle sınırlı değil. Bunun ötesinde, ihracatı büyüterek ülkemizin refahını büyütmek. İZFAŞ ile beraber sadece sektörler değil; taksiciden esnafa, köylüden işçiye otelden kahveciye kadar herkes payına düşeni alıyor. İZFAŞ, 2022 yılında da şehrimizin ekonomisini ve ülkemiz ihracatını büyütmeye devam edecek, İzmir'i dünya ile buluşturacak ve ülkemizin fuarcılık alanında yüz akı olacak" diye konuştu.'SADECE KATILANLAR BU FUARLARDAN YARARLANMIYOR'"İzmir ve fuarın mirasını yerel yönetimlerimizle, kamuyla geliştirerek kentimize ve dünyaya hizmet için çaba sarf ediyoruz" diyen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu ise, "2022'de 30'a yakın fuar bulunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu fuarlarda bu işle uğraşan meslektaşlarımız, buralara katıldıkları gibi sadece katılanlar bu fuarlardan yararlanmıyor. Fuarların diğer sektörlerimize de dalga dalga olumlu etkileri var. Mermer fuarı döneminde İzmir'de konaklayacak otel bulmak kolay değildir. En son gerçekleştirilen Travel Turkey'de ulaşım sektöründe yüzde 27'lik bir artış yakalamışız" ifadelerini kullandı.Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise, "Ulu önder Atatürk'ün fuarlar kenti olarak buyurduğu İzmir'de, fuarlar konusunda çok şanslıyız. Stratejik bir merkezdeyiz. İzmiri'miz Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin en çok tercih ettiği illerin başında geliyor. İzmir bir sanayi kenti. Sanayi kentinin mutlaka üretmiş olduğu ürünlerin sergilenmesi lazım" dedi.'İZFAŞ FİZİKİ ORTAMI ARATMAYACAK SANAL FUARLAR DÜZENLEDİ'

Her fuarın şehri geleceğe taşıyan önemli bir yapı olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, "Pandemi döneminde fuarlar düzenlenmedi. Tüm ülkelere, dijital çözümler sağlamaya çalıştı. Türkiye'de de düzenlenemeyen fiziki fuarlar, Ticaret Bakanlığı tarafından sanal ortama taşındı. İZFAŞ neredeyse fiziki olanı aratmayacak şekilde fuarı sanat ortama taşıdı. Biz de İZTO olarak dijital fuarların hazırlanmasına katkı sağlamak, mevzuat alt yapısını oluşturmak suretiyle bu süreci destekledik. Sanal fuarları teşvik ederken fiziksel fuarlardan hiçbir zaman vazgeçmedik. Mümkün olan durumlarda fiziki organizasyonları destekledik. Dünyanın birçok bölgesinde fuarlar iptal edilirken, İzmir olarak bu organizasyonları hayata geçirebilmenin bir başarı ve fırsat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.