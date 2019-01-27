İzmir 3.9 ile Sallandı
1 saat önce
İzmir'in Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir
'in Menemen
ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 06.16'da yerin 4.7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:46 Kaynak: İHA
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