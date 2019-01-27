Son Dakika Haberleri: İzmir 3.9 ile Sallandı

İzmir 3.9 ile Sallandı

1 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir 3.9 ile Sallandı, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 06.16'da yerin 4.7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

Boğazici Üniversitesi, Menemen, İzmir, Güncel
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