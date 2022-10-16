İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü

16.10.2022 19:26
İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü

İzmir habere göre İzmir'in Torbalı ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada tabancayla vurulan 26 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada tabancayla vurulan 26 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Yedi Eylül Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre C.D. (50) ile Hacı Akkoyun (26) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Bunun üzerine C.D., yanında bulunan tabancayla Akkoyun'a ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan Akkoyun, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akkoyun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Torbalı, Eylül, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü - Son Dakika
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