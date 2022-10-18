İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de anne oğul torbacı, narkotik polisine yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de anne oğul torbacı, narkotik polisine yakalandı

18.10.2022 20:53

İzmir haber... İzmir'de anne oğul torbacı, narkotik polisine yakalandı İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen anne ve oğlu, narkotik polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de anne oğul torbacı, narkotik polisine yakalandı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen anne ve oğlu, narkotik polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ve ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste R.İ. adlı bir kadın ve oğlu C.İ.'nin birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çok sayıda yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 440 gram esrar, 2 adet telefon ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
İzmir gündem haberi: Ödemiş'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı İzmir gündem haberi: Ödemiş'te devrilen traktörün sürücüsü yaralandı İzmir haber | Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı İzmir haber | Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de anne oğul torbacı, narkotik polisine yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 01:27:08. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'de anne oğul torbacı, narkotik polisine yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement