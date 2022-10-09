Son dakika haberleri | İzmir'de 2 katlı binada patlama: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzmir'de 2 katlı binada patlama: 1'i çocuk 3 yaralı

09.10.2022 03:57

Son dakika haberine göre İzmir'de 2 katlı binada patlama: 1'i çocuk 3 yaralı İzmir'in Aliağa ilçesinde iki katlı binanın birinci katında meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İzmir'de 2 katlı binada patlama: 1'i çocuk 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde iki katlı binanın birinci katında meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi 227 Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi. İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında 1. kattaki evden şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın etkisiyle evin camları kırılarak sokağa dağıldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde intikal eden itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, patlama anında eve bulunan E.T., E.C. ve S.G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

"Patlama sesini duyunca yerimden fırladım"

Patlamanın meydana geldiği binanın bitişiğinde oturan Emine Çelik, " Evde televizyon izlerken bir anda patlama sesini duydum. Sesi duyunca hemen yerimden fırladım dışarı çıktım. Çok şükür itfaiye ekipleri hemen geldi. Çok korktuk" diye konuştu.

Polis ekipleri meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İzmir'de 2 katlı binada patlama: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İzmir'de 2 katlı binada patlama: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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