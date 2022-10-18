İzmir haberleri! İzmir'de ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, imha edilmek üzere taşınıyor - Son Dakika
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İzmir haberleri! İzmir'de ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, imha edilmek üzere taşınıyor

18.10.2022 05:40

İzmir haberi: İzmir'de ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, imha edilmek üzere taşınıyor İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.

İzmir'de ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, imha edilmek üzere taşınıyor

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt ürünlerinin depolandığı belirlenen 2 depoya operasyon düzenledi. Depolarda yapılan aramada; 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, Ö.G. adlı şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İmha edilmek üzere taşınıyor

Polis ekipleri tarafından 2 depoya yapılan operasyonda yakalanan 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haberleri! İzmir'de ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, imha edilmek üzere taşınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri! İzmir'de ele geçirilen 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, imha edilmek üzere taşınıyor - Son Dakika
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