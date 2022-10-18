İzmir haber... İzmir'de kaybolan balıkçıdan acı haber - Son Dakika
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İzmir haber... İzmir'de kaybolan balıkçıdan acı haber

18.10.2022 17:45

İzmir haberleri: İzmir'de kaybolan balıkçıdan acı haber İzmir'in Urla ilçesinde, kıyıya vurmuş halde erkek cesedi bulundu.

İzmir'de kaybolan balıkçıdan acı haber

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, kıyıya vurmuş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, açıldıkları tekneden düşen arkadaşını kurtarmak için denize atlayan ve daha sonra denizde kaybolan balıkçıya ait olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tekne sahibi Mustafa Bulut ve balıkçı arkadaşı Hilmi Çakı, sabah saatlerinde attıkları ağları toplamak için Gülbahçe Mahallesi mevkiinden tekneyle denize açıldı. İkili açıldıktan bir süre sonra Çakı, dengesini kaybedip denize düştü. Arkadaşını kurtarmak için denize atlayan Bulut, Çakı'ya ulaşamadı. 200 metre ileride bulunan bir başka balıkçı gurubu hareketsiz duran teknenin yanın yanaştığında, yaklaşık 1 saattir ağlara tutunmuş olan Mustafa Bulut'u kurtardı. Yardıma gelen balıkçılar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Ambulansa alınan Bulut, Urla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kayıp Çakı'yı bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden ve havadan helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Cansız bedeni bulundu

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları çerçevesinde Deniz Polisi, İçmeler Mahallesi ile Gülbahçe Mahallesi arasında bulunan Keçiboynuzu mevkiinde, kıyıya vurmuş halde erkek cesedi buldu. Yapılan çalışmalarda cesedin, dün kaybolan Hilmi Çakı'ya ait olduğu saptandı. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çakı'nın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Mustafa Bulut, İzmir, Urla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haber... İzmir'de kaybolan balıkçıdan acı haber - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir haber... İzmir'de kaybolan balıkçıdan acı haber - Son Dakika
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