İzmir'de kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan sapık yakalandı! Sapığın cinsel tacizden suç kaydı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan sapık yakalandı! Sapığın cinsel tacizden suç kaydı olduğu ortaya çıktı

08.10.2022 13:30

İzmir'in Buca ilçesinde bir kız yurdu önünde mastürbasyon yapan sapık, polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışma sonrası kıskıvrak yakalandı. Sapığın daha önceden de cinsel taciz suçundan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya yansıyan ve kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüpheliyi yakalamak için titiz bir çalışma yürüterek 30 ayrı kamera incelemesi yaparak şüphelinin kimliğini belirledi.

GÖZALTINDA

Daha önce de cinsel taciz suçundan kaydı olduğu belirlenen S.A., gece saatlerinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kız yurdunun önünde uygunsuz hareketler yapan şahıs yakalandı

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Buca ilçesinde bulunan Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdunda çekildiği belirlenen görüntülerde S.A.'nın, kız yurdu önündeki kaldırımda durarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu, bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınmış, sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı. Şüphelinin her akşam yurt önüne geldiği ve aynı uygunsuz hareketleri yaptığı da öne sürülmüştü.

YORUMLAR
500
İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de kuru sıkıdan tabanca yapan şüpheli yakalandı İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de kuru sıkıdan tabanca yapan şüpheli yakalandı İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de 54 adet tarihi eser ele geçirildi İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de 54 adet tarihi eser ele geçirildi
Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan sapık yakalandı! Sapığın cinsel tacizden suç kaydı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:58 Zonguldak'ta cami cemaatine hakaretler savuran kadın gözaltına alındı
13:54 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara, Beykoz'da son yolculuğuna uğurlandı
13:48 Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var?
13:48 Bahçeli'den erken seçim iddialarına net cevap: Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır
13:30 İzmir'de kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan sapık yakalandı! Sapığın cinsel tacizden suç kaydı olduğu ortaya çıktı
13:27 Murat Yıldırım-Iman Elbani çiftinin ilk bebekleri dünyaya geldi
13:25 "AK Parti'ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim" diyerek istifa eden Fatma Yümlü'yle ilgili BBP'den açıklama: Beş kuruşluk katkısı olmadı
13:02 Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turlarının sonuçları belli oldu: Pole pozisyonu Max Verstappen'in
12:27 Gaziantep'te yatağa bağımlı eşiyle yaşayan adam, evde ölü halde bulundu
12:30 Zincir markette satılan tekne olay oldu! 4 ay önceki fiyatına göre yüzde 27 zamlı satılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 15:01:29. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan sapık yakalandı! Sapığın cinsel tacizden suç kaydı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement