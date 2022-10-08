İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'de kız yurdunun önünde uygunsuz hareketler yapan şahıs adli kontrolle serbest - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'de kız yurdunun önünde uygunsuz hareketler yapan şahıs adli kontrolle serbest

08.10.2022 21:01
İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'de kız yurdunun önünde uygunsuz hareketler yapan şahıs adli kontrolle serbest

Edinilen İzmir haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medyaya yansımasının ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medyaya yansımasının ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya yansıyan ve kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüpheliyi yakalamak için titiz bir çalışma yürüterek 30 ayrı kamera incelemesi yaparak şüphelinin kimliğini belirledi. Daha önce de cinsel taciz suçundan kaydı olduğu belirlenen S.A., gece saatlerinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyük tepki çekmişti

Buca ilçesinde bulunan Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdunda çekildiği belirlenen görüntülerde S.A.'nın, kız yurdu önündeki kaldırımda durarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu, bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınmış, sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı. Şüphelinin her akşam yurt önüne geldiği ve aynı uygunsuz hareketleri yaptığı da öne sürülmüştü. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'de kız yurdunun önünde uygunsuz hareketler yapan şahıs adli kontrolle serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'de kız yurdunun önünde uygunsuz hareketler yapan şahıs adli kontrolle serbest - Son Dakika
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