İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de kuru sıkıdan tabanca yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de kuru sıkıdan tabanca yapan şüpheli yakalandı

08.10.2022 12:52
İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de kuru sıkıdan tabanca yapan şüpheli yakalandı

Edinilen İzmir haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde kuru sıkıdan tabanca yapan 1 şüpheli gözaltına alınırken, 2 ayrı adreste yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kuru sıkıdan tabanca yapan 1 şüpheli gözaltına alınırken, 2 ayrı adreste yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, H.K. adlı bir kişinin kuru sıkıdan tabanca çevirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi belirleyen ekiplerin Ödemiş Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda, adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 av tüfeği, 2 tabanca gövdesi, 21 fişek, 1 boş kovan ve kuru sıkı tabanca çevrilmede kullanılan 19 adet parça ele geçirildi.

Olayla ilgili H.K. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de kuru sıkıdan tabanca yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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