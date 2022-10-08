Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, H.K. adlı bir kişinin kuru sıkıdan tabanca çevirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi belirleyen ekiplerin Ödemiş Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda, adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 av tüfeği, 2 tabanca gövdesi, 21 fişek, 1 boş kovan ve kuru sıkı tabanca çevrilmede kullanılan 19 adet parça ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de kuru sıkıdan tabanca yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.