Son dakika haberi... İzmir'de yol verme kavgası dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular - Son Dakika
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Son dakika haberi... İzmir'de yol verme kavgası dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular

16.10.2022 04:04

Son dakika haberleri... İzmir'de yol verme kavgası dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular İzmir'in Bornova ilçesinde yol verme sebebiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir kişi yerde bulduğu kaldırım taşıyla kavga ettiği kişinin kafasına vurdu.

İzmir'de yol verme kavgası dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde yol verme sebebiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir kişi yerde bulduğu kaldırım taşıyla kavga ettiği kişinin kafasına vurdu. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 00.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. ile bir grup cadde üzerinde yol verme meselesi yüzünde sözlü tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla arabadan inen grup, K.Y.'ye saldırarak tekme tokat darp etmeye başladı. Kavgaya dönüşen olayda grup içerisindeki bir kişi yolun kenarında bulduğu kaldırım taşı ile K.Y.'nin başına vurdu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Tedavi altına alındı

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen K.Y.' ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan K.Y.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

kavga, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İzmir'de yol verme kavgası dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İzmir'de yol verme kavgası dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile böyle vurdular - Son Dakika
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