İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'in 4 ilçesinde zehir baskını: 14 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'in 4 ilçesinde zehir baskını: 14 gözaltı

19.10.2022 12:03
İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'in 4 ilçesinde zehir baskını: 14 gözaltı

İzmir 3. sayfa haberine göre İzmir'in 4 farklı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in 4 farklı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 8-18 Ekim tarihleri arasında; Kiraz, Menderes, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Önceden belirlenen adreslere dron destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve bahçelerinde uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda; 9 kilo 941 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 11 adet sentetik hap, 119 kök kenevir bitkisi ve 19 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Sürücü adaylarına son ders jandarmadan Son dakika haberleri | Sürücü adaylarına son ders jandarmadan
Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'in 4 ilçesinde zehir baskını: 14 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:19 ABD'nin korkulu rüyası! Et yiyen bakteri vakalarında artış başladı
12:06 Grev yapan işçilerle tartışan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: Kes lan sesini
12:05 İYİ Parti'ye katılan Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun rozetini Meral Akşener taktı
11:53 Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın
11:48 Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak
11:48 Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk süper lüks teknesine verdiği ismin sırrı çözüldü
11:29 Ayça Ayşin Turan ile ilişkisini noktalayan Alp Navruz, ihanet iddialarını yalanladı: Bu söylentiler saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır
11:28 Enerji krizi sonrası Belçika'da kafelerde sıra dışı önlemler alınıyor: Müşterilerin uzun süre oturmaması için interneti kesip, sıcaklığı düşürüyorlar
11:23 Sosyal medyada beğeni peşinde koşarak insanların canını tehlikeye attı! Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken şahıs "pes" dedirtti
11:18 Antalya'da Noel Baba figürüne ilham veren St. Nicholas'ın mezarı ortaya çıktı! Dünya çapındaki arkeologlar, inceleme yapmak için Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 12:21:42. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'in 4 ilçesinde zehir baskını: 14 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement