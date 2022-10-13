İzmir haber... İzmir'de geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir haber... İzmir'de geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.10.2022 20:03
İzmir haber... İzmir'de geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir habere göre İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinin açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinin açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Seferihisar açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Seferihisar, Yunanistan, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haber... İzmir'de geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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