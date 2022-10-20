İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı

20.10.2022 10:23
İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir yerel 3. sayfa haberine göre İzmir'de jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, 12 - 18 Ekim tarihleri arasında çalışmalar yürüttü. Çeşme, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde gerçekleştirilen 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Jandarma, Göçmen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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