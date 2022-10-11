İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de alevli gece: 3 katlı müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de alevli gece: 3 katlı müstakil ev alev alev yandı

11.10.2022 01:19

İzmir haberi... İzmir'de alevli gece: 3 katlı müstakil ev alev alev yandı İzmir'in Konak ilçesinde kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı müstakil ev alev alev yandı.

İzmir'de alevli gece: 3 katlı müstakil ev alev alev yandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı müstakil ev alev alev yandı. Bitişikteki binalara sıçramaması için vatandaşların ve itfaiyenin yoğun çaba sarf ettiği yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın, dün saat 23.50 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, kullanılmadığı öğrenilen müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiler

İtfaiye ekipleri dar sokaklardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, kısa sürede müstakil evi saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının bitişikteki binalara sıçramaması için vatandaşlar yoğun çaba sarf ederken, adrese gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Soruşturma başlatıldı

Metruk evin evsiz vatandaşlar tarafından kullanıldığı ve bu kişiler tarafından yangının çıkarıldığı ileri sürülürken, alevler diğer binalara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. 3 katlı evin 2 katı yangında kullanılmaz hale gelirken, müstakil evin kısa süre önce bir vatandaş tarafından satın alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haber! İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Ankara haberi | Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı Ankara haberi | Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı Ankara gündem haberi... Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı Ankara gündem haberi... Ankara'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de alevli gece: 3 katlı müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 02:59:39. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de alevli gece: 3 katlı müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement