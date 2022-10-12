Öte yandan gözaltına alındıktan sonra tutuklananlar arasında bulunanlardan T.Y. ve Z.K.'nin 4 yıl 2 ay hapis cezası, N.Ç.'nin ise 6 ay hapis cezasıyla arandığı ve Ödemiş Cezaevine gönderildikleri öğrenildi. - İZMİR

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma gerçekleştirdi. 10 Ekim sabahı bir çok adrese şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

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