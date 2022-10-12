İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama

12.10.2022 12:09
İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama

İzmir yerel 3. sayfa haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Tire ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma gerçekleştirdi. 10 Ekim sabahı bir çok adrese şafak operasyonu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklandı; 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

3 kişi, firari hükümlü çıktı

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra tutuklananlar arasında bulunanlardan T.Y. ve Z.K.'nin 4 yıl 2 ay hapis cezası, N.Ç.'nin ise 6 ay hapis cezasıyla arandığı ve Ödemiş Cezaevine gönderildikleri öğrenildi. - İZMİR

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Son dakika haber! İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama Son dakika haber! İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama Polisi görünce attığı poşetten 560 sentetik ecza hap çıktı Polisi görünce attığı poşetten 560 sentetik ecza hap çıktı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir 3. sayfa haberleri... İzmir'de aranan şüphelilere şafak operasyonu: 6 tutuklama - Son Dakika
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