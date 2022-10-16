İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

16.10.2022 21:44
İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

İzmir 3. sayfa haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli olduğu ileri sürülen şahıslar arasında çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde husumetli olduğu ileri sürülen şahıslar arasında çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, akşam saatlerinde Ergene Mahallesi 460 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan E.A. (18) ile E.C. ve B.Ö., sokakta karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan gençler, bir anda kavgaya tutuştu. E.A., koltuk altından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı durumdaki E.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olayın şüphelileri E.C. ve B.Ö. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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