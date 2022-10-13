İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de ormanda ağaç kesen 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de ormanda ağaç kesen 3 kişi suçüstü yakalandı

13.10.2022 11:05
İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de ormanda ağaç kesen 3 kişi suçüstü yakalandı

İzmir haberine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece devriyesi uygulaması gerçekleştiren Orman ekipleri, ormanlık alanda ağaç kestiği belirlenen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gece devriyesi uygulaması gerçekleştiren Orman ekipleri, ormanlık alanda ağaç kestiği belirlenen 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenikurudere köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Armutlu Orman İşletme Şefliği Koruma ekipleri, gece devriyesi uygulaması sırasında orman yolunda panelvan tipi bir aracı şüphelenerek durdurdu. Aracın kapısını açan ekipler, üzeri saman örtülerek gizlenmiş odun niteliğinde çam tomrukları ile karşılaştı. Kaçak olarak kesildiği tespit edilen tomruklara ve araca el konulurken, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla araçta bulunan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

"Zümrüt yeşili ormanlar bu milletin milli serveti"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, "Gelecek kuşakların emaneti, zümrüt yeşili ormanlar bu milletin milli servetidir. Ormanlarda açma, işgal ve faydalanma, kesme, sökme, budama veya boğma yolları ile buralarda yapılacak her türlü kaçak yapı ve tesisler, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması için 6831 sayılı Orman Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile amir hükümleri gereğince ormanların korunması ve devamlılığı sağlanmaktadır. İzmir gibi büyük bir metropolün kıyısında olan ormanlarda, devriye ekiplerin yanı sıra önemli noktalara yerleştirilmiş foto kapanlar da 24 saat kayıt yapmaktadır" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de ormanda ağaç kesen 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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