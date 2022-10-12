İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

12.10.2022 19:32
İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

İzmir gelişmesine göre İzmir'in Karaburun ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anbarseki Mahallesi Eşendere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İ.A. (56) idaresindeki 35 DZ 410 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü İ.A., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Urla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Karaburun, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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