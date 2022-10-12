Kaza, saat 14.00 sıralarında Anbarseki Mahallesi Eşendere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İ.A. (56) idaresindeki 35 DZ 410 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekiplerince araç içerisinde sıkışan sürücü İ.A., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Urla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karaburun, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir 3. sayfa haberleri | İzmir'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.