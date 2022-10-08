İzmir'de feci olay! 1 yaşındaki bebek traktör tekerleğinin altında kalak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmir'de feci olay! 1 yaşındaki bebek traktör tekerleğinin altında kalak yaşamını yitirdi

08.10.2022 13:14
İzmir'de feci olay! 1 yaşındaki bebek traktör tekerleğinin altında kalak yaşamını yitirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör tekerleğinin altında kalan 1 yaşındaki yabancı uyruklu bebek yaşamını yitirdi. Bebeğin cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkiinde bulunan bir hayvan çiftliğinde 5 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu H.H.'nin kullandığı ve arkasında yem karma makinası olan traktör ters manevra yaptı. Bu sırada H.H.'nin 1 yaşındaki bebeği Ayşegül El Hamidiye tekerleğin altında kaldı.

ACI HABERİ ALAN AİLE YASA BOĞULDU

Durum hemen sağlık ekiplerine bildirilirken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen bebek, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşegül El Hamidiye, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, bebeklerinden acı haberi alan aile yasa boğuldu. Jandarma ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme yapılırken, sürücü H.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de feci olay! 1 yaşındaki bebek traktör tekerleğinin altında kalak yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de feci olay! 1 yaşındaki bebek traktör tekerleğinin altında kalak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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