İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı

12.10.2022 23:01

İzmir'in Seferihisar ilçesinde içerisinde bir köpeğin bulunduğu kulübe, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakıldı. İçeride kilitli olan köpek yanarak hayatını kaybetti.

İzmir Seferihisar'da içerisinde Şila isimli bir köpeğin bulunduğu kulübe, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, meydana gelen yangında kulübesinde kilitli kalan köpeğin telef olduğu belirlendi.

İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübeyi ateşe verdi

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMELİ"

Olay yerine giden Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan, "Şila'yı canice katledenlerin yanına kalmayacak. Bu insanlık dışı olayı gerçekleştirenin bulunmasını, en ağır cezayı almasını, hatta ciddi bir psikolojik tedavi görmesini istiyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
FOÇA'DA KAMYON KASASINDA 108 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI FOÇA'DA KAMYON KASASINDA 108 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI Son dakika haberi! İZMİR'DE 86 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 ORGANİZATÖRE GÖZALTI Son dakika haberi! İZMİR'DE 86 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 5 ORGANİZATÖRE GÖZALTI
Kaynak: İHA

Seferihisar, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:10 Fatih'te İETT şoförü durak soran yolcuyu yumrukladı! O anlar kameraya yansıdı
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 00:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement