İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı

İzmir Seferihisar'da içerisinde Şila isimli bir köpeğin bulunduğu kulübe, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, meydana gelen yangında kulübesinde kilitli kalan köpeğin telef olduğu belirlendi.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMELİ"

Olay yerine giden Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan, "Şila'yı canice katledenlerin yanına kalmayacak. Bu insanlık dışı olayı gerçekleştirenin bulunmasını, en ağır cezayı almasını, hatta ciddi bir psikolojik tedavi görmesini istiyoruz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.