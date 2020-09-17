İzmir -300 liramı neden vermiyorsun dedi, dehşet saçtı - Son Dakika

İzmir -300 liramı neden vermiyorsun dedi, dehşet saçtı

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre M.F.Ö.(37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24) vücudunun çeşitli yerinden tabanca ile vurdu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre M.F.Ö.(37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24) vücudunun çeşitli yerinden tabanca ile vurdu. Olayda ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir -300 liramı neden vermiyorsun dedi, dehşet saçtı

Silah, Fırat, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 01:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir -300 liramı neden vermiyorsun dedi, dehşet saçtı - Son Dakika

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