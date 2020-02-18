İzmir 43 ilde eş zamanlı fetö/pdy operasyonu - Son Dakika
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İzmir 43 ilde eş zamanlı fetö/pdy operasyonu

7 saat önce

43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonuFETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kontörlü sabit hat aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli olmak üzere 42 farklı ilde İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden deniz astsubay İ.E.'nin, 2013 ile 2016 yılları arasında İstanbul Boğaz Komutanı olarak görev yapan Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, muvazzaf şüpheli hava astsubay C.Ç.'nin de 2017 yılında Hava Korgeneral Yılmaz Özkaya'nın, hava astsubay E.M.'nin 2014-2016 yılları arasında ihraç durumdaki Hava Tümgeneral Ahmet Cural'ın, hava astsubay G.İ.'nin ise emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ile Hava Tuğgeneral Fikret Erbilgin'in emir astsubaylığı yaptığı öğrenildi. Bir başka şüpheli S.B.'nin ise, emekli olan Hava Tuğgeneral Muzaffer Ok ve emekli olan Hava Tuğgeneral Tayfur Fikret'in emir astsubaylığını yaptığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon sürüyor.

İzmir 43 ilde eş zamanlı fetö/pdy operasyonu

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:05 Kaynak: DHA
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