İZMİR 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Son Dakika

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi (YENİDEN)

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından İzmir - Manisa yolunda yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30- 31 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da sona erdi. İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ıssız kalan caddeler tekrardan hareketlendi. Bu arada İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında, kurallara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlem uyguladı. Emniyetten alınan bilgiye göre, 1036 kişiye 2 milyon 238 bin 197 TL idari para cezası, 5 kişiye ise adli işlem yapıldı. Ayrıca, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardında İzmir - Manisa yolunda yoğunluk oluştu.

SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI, YOLCULUK BAŞLADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması gece yarısında sona erdi. Bunu üzerine, İzmir'den başka illere gitmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti. Uzun süredir ıssız kalan otogar, tekrardan hareketlendi.