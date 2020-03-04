İzmir 5 ilde fetöpdy operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir 5 ilde fetöpdy operasyonu - Son Dakika

İzmir 5 ilde fetöpdy operasyonu

6 saat önce

5 ilde FETÖ/PDY operasyonu(2)HÜCRE EVİNE OPERASYON İZMİR merkezli 5 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin hücre evi yapılanmasına operasyon düzenledi.

5 ilde FETÖ/PDY operasyonu(2)

HÜCRE EVİNE OPERASYON İZMİR merkezli 5 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin hücre evi yapılanmasına operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen hakim, TSK mensubu, polis ve esnafların da bulunduğu 74 şüpheli gözaltına alındı. Bahse konu hücre evlerinde yapılan aramalarda halen cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgüte ait şahıslardan toplandığı değerlendirilen ve özel zarflara konulan toplam 150 bin TL, 10 bin 205 Avro, 25 bin 457 Amerikan Doları para, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 69 tablet bilgisayar ve cep telefonu, 39 örgütsel amaçlı kullanıldığı değerlendirilen ankesör kartı, himmet adı altında para toplanan şahısların isimlerinin bulunduğu doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgunlanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir 5 ilde fetöpdy operasyonu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı
İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu

Son Dakika Haberleri
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı
15:43 Ali Poyrazoğlu 'Tak Tak Takıntı' ile sahneye çıkıyor
15:43 Buray 7 Mart'ta Bostancı'da dinleyicilerle buluşacak
15:43 Gazino gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne alacak
15:43 Sinan Akçıl'a hayranlarından albüm tebriği geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 15:44:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir 5 ilde fetöpdy operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]