İZMİR 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE 2 KURŞUN

İZMİR'de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'Organize suç örgütü' davasında sanıklar arasında bulunan ve elektronik kelepçeyle hapiste bulunduğu evinde silahlı saldırıyla öldürülen Ak Parti eski İzmir
İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş
'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis
kılığında siteye gelen şüphelinin güvenliğe Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini söylediği ve Kurtuluş kapıyı açtığında ondan kimlik istediği, kimliği almak için yatak odasına giden Kurtuluş'a, 5 yaşındaki erkek çocuğunun gözleri önünde kurşun yağdırdığı ve Kurtuluş'a biri başından olmak üzere 2 kurşun isabet ettiği bildirildi.
İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 7'si tutuklu 69 sanıklı 'Organize suç örgütü' davasında sanıklardan biri olan ve elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alınması yönünde adli kontrol tedbiri uygulanan Ak Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'a dün (perşembe) saat 19.45 sıralarında, hapis bulunduğu Narlıdere
ilçesindeki evinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre, polis yeleği giyen bir şüpheli, site güvenliğine Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini söyledi. Bunun üzerine güvenlik personeli, Kurtuluş'u aradı. Kurtuluş'un izin vermesinin ardından şüpheli içeri alındı. Polis kılığına giren şüpheli, eşi ve kız çocuğu alışverişe giden ve evde 5 yaşındaki erkek çocuğuyla birlikte olan Ahmet Kurtuluş'tan kimlik istedi. Bunun üzerine yatak odasına giden Kurtuluş'u takip eden şüpheli, burada tabancasını çıkararak kurşun yağdırdı. Biri başından olmak üzere vücuduna 2 kurşun isabet eden Kurtuluş kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kurtuluş'u ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırdı. Kurtuluş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Kurtuluş'un cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
'na kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Olay sonrasında, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Narlıdere'deki evin çevresinde bulunan tüm güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobille olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ahmet Kurtuluş'un kuzeni Ali Osman Erkan
, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, Kendisi çok gönlü bol bir insandı. Hepimiz şoke olduk. Hiç beklediğimiz bir olay yaşadık. Maalesef, bu olay 5 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşti dedi.
Ahmet Kurtuluş için, ikindi vaktinde Narlıdere Merkez
Camisi'nde cenaze töreni yapılması planlanıyor.