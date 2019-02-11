İzmir 6000 Sayılı Kanun Mağdurları Çözüm Bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) hizmet eden, ancak yaş sorunu nedeniyle sivil memurluğa geçip, sivil memur olarak emekli edilen ve kamuoyunda '6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar' olarak da bilinen, uzman erbaşlar çözüm bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) hizmet eden, ancak yaş sorunu nedeniyle sivil memurluğa geçip, sivil memur olarak emekli edilen ve kamuoyunda '6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar' olarak da bilinen, uzman erbaşlar çözüm bekliyor. TSK'da 25 yıl görev yaptıktan sonra sivil memurluğa geçirilip 3 aylık sivil memur statüsünde emekli edilen Orhan Fikri Kaya, Yıllarca terörle mücadele ettik. Ömrümüz vatan uğruna operasyonlarda geçti ama sonunda mağdur edildik. Bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz dedi.



TSK 1992 yılında 3269 sayılı kanuna göre uzman erbaş alımı yaptı. Hazırlanan yasada 'Uzman erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilir' maddesi yer aldı. O dönemde göreve başlayan uzman erbaşlar 45 yaşına geldiğinde görev sürelerinin dolmasıyla emekli olamayanlar çıkarılan 6000 sayılı kanunla sivil memurluğa geçirildi. Burada emeklilik için günlerini dolduran uzman erbaşlar sivil memur statüsünden emekli edildi. Yıllarca asker üniformasıyla TSK'da görev yapan uzman erbaşlar emekli olduklarında ise uzman erbaşlık haklarından yararlanamadı. 2016 yılında ise yasada düzenleme yapılarak 'Uzman erbaşlar 45 yaşına kadar çalışabilir' maddesi 52 yaş olarak değiştirildi. Daha önce sivil memurluktan emekli edilen uzman erbaşlar ise bu yasanın dışındı tutuldu.



'BİZ BU VATAN İÇİN HİZMET ETTİK'



TSK'da 1992 yılında göreve başlayan ve 2013 yılında 45 yaşını doldurduğu için sivil memurluğa geçirilen Tüm Uzmanlar Federasyonu'na bağlı '6000 sayılı kanun mağdurları grubu Başkan vekili eski Uzman Çavuş Orhan Fikri Kaya, 6000 sayılı kanunla sivil memurluğa geçirilip özlük haklarını kaybetmiş 3 bin uzman çavuştan biri olduğunu belirterek, şöyle dedi



TSK'da 1992 yılında uzman erbaş alımı başladı. '45 yaşına kadar çalışabilir' maddesine göre 45 yaşına geldiğimizde emekli olmamıza birkaç ay kala sivil memurluğa geçirildik ve uzman erbaş özlük haklarımız elimizden alındı. TSK'da 1992'de göreve başladım. Yıllarca Şırnak'ta görev yaptım. Terörle mücadele kapsamında sayısız operasyonlara, çatışmalara katıldım. Başımın üzerinden sayısız kurşun geçti. Bununla ilgili psikolojik sorunlar da yaşadım. Doğu bölgesinde görev yaptım. Ömrüm böyle geçti. 2013 yılına kadar da Suriye sınırında Karkamış'ta görev yaptım. 45 yaşını doldurduğumuz için o tarihte emekli olmamıza 3 ay kala sivil memurluğa geçirildim. Zorunlu olarak uzman çavuşlukla ilişkim kesildi. 3 ay sivil memur olarak çalışıp emekli edildim. 25 yıllık askerlik geçmişim ise silindi. Ömrümün en güzel dönemini uzman çavuş olarak geçirdim. Biz bu noktada mağdur edildik, haksızlığa uğradık. 2016 yılında ise TBMM bu hatanın farkına vardı ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için 45 yaş 52 yaşa yükseltildi. Ancak yasadan önce mağdur edilen uzman erbaşlar bu yasaya dahil edilmedi. Aynı dönemde göreve başlayan iki uzman erbaş aynı görevi yapıyor, aynı çatışmalara giriyor. Emekli olmaya gelince biri iki ay önce göreve başladı diye uzman erbaş olarak emekli oluyor. Diğeri ise sivil memurluğa gönderilip haksızlığa uğruyor. Hiçbir haktan yararlanamıyoruz. Siyasi liderlere seslenmek istiyorum; Biz bu vatan için hizmet ettik. Biz bu hizmetlerimizin karşılığını istiyoruz. Uzman erbaş özlük haklarımızı istiyoruz. Yıllarca görev yapıp 3 aylık vasıfsız memur olarak emekli edildik. Bu bize yapılmış çok büyük bir haksızlık ve aynı zamanda cezadır.

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