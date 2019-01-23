Son Dakika Haberleri: İzmir 7'nci Kattan Ölüme Atladı

İzmir 7'nci Kattan Ölüme Atladı

21 dakika önce

7'nci kattan ölüme atladıİzmir'in Çiğli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Barbaros Y. (35) yaşadığı 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

7'nci kattan ölüme atladı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Barbaros Y. (35) yaşadığı 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet Barbaros Y., yaşadığı evin balkonundan atladı. 7'nci kattan toprak zemine düşen Ahmet Barbaros Y.'yi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Barbaros Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçiren Ahmet Barbaros Y.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:49 Kaynak: DHA

Çiğli, İzmir, 3. Sayfa
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