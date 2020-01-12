İzmir-8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı - Son Dakika

8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybettiği facia ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan göçmenlerden geriye, çocuk ayakkabıları, kimlikler, can yelekleri ve kıyafetler kaldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Şifne Koyu'nda meydana geldi. 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Cansız bedenler ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük çoğunluğunu Suriye uyrukluların oluşturduğu 8'i çocuk olmak üzere 11 göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, jandarmaya bağlı ekipler ise karada çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, olayla ilgisi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOCUK AYAKKABILARI SAHİLDE

Hayatlarını kaybeden göçmenlerin eşyaları, sahilin çeşitli yerlerinde bulundu. Göçmenlere ait çocuk ayakkabıları, kimlikler, can yelekleri ve kıyafetler jandarma ekipleri tarafından toplandı. Ayrıca, fiber teknenin batması sonucunda hayatını kaybeden göçmenlerden birinin de hamile olduğu öğrenildi.