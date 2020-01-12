İzmir-8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir-8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı - Son Dakika

İzmir-8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı

6 saat önce

8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltıİZMİR'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybettiği facia ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybettiği facia ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan göçmenlerden geriye, çocuk ayakkabıları, kimlikler, can yelekleri ve kıyafetler kaldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Şifne Koyu'nda meydana geldi. 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Cansız bedenler ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük çoğunluğunu Suriye uyrukluların oluşturduğu 8'i çocuk olmak üzere 11 göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, jandarmaya bağlı ekipler ise karada çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, olayla ilgisi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOCUK AYAKKABILARI SAHİLDE

Hayatlarını kaybeden göçmenlerin eşyaları, sahilin çeşitli yerlerinde bulundu. Göçmenlere ait çocuk ayakkabıları, kimlikler, can yelekleri ve kıyafetler jandarma ekipleri tarafından toplandı. Ayrıca, fiber teknenin batması sonucunda hayatını kaybeden göçmenlerden birinin de hamile olduğu öğrenildi.

İzmir-8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı

Yunanistan, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balıkçılar ne umdular, ne buldular! Vatandaş satın almak için birbiriyle yarıştı
Trump: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: Dünya izliyor, protestocuları öldürmeyin 55 gündür aranıyordu, cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
23:16 Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı - Son Dakika
23:15 Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı - Son Dakika
23:13 Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2) - Son Dakika
23:10 Irak'taki protestolarda yaralı sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika
23:03 Dağcılar "93 Harbi" şehitleri anısına Palandöken'de zirve yaptı - Son Dakika
22:19 Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
21:28 Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 23:21:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir-8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]