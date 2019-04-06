Son Dakika Haberleri: İzmir 93 Yıl Sonra Dedesinin Koltuğunda

İzmir 93 Yıl Sonra Dedesinin Koltuğunda

46 dakika önce

93 yıl sonra dedesinin koltuğundaİZMİR'in Gaziemir ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen CHP'li Halil Arda, 93 yıl sonra, dedesinin koltuğuna oturmasını sağlayacak olan mazbatasını aldı.

93 yıl sonra dedesinin koltuğunda

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen CHP'li Halil Arda, 93 yıl sonra, dedesinin koltuğuna oturmasını sağlayacak olan mazbatasını aldı. Arda, Bugün benim için hayatımın en önemli günlerinden birisi. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. Yaklaşık 93 yıl sonra dedemin belediye başkanlığı yaptığı makama seçildim dedi.

Uzun yıllardır Gaziemir ilçesinde seçimi kazanan CHP, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren Halil Arda ile tekrar başarı elde etti. 1926 yılında belde belediyesi olarak ilk başkanlığı dedesi Abdullah Arda'nın yaptığı Gaziemir'de, yeni başkan Halil Arda, 93 yıl sonra aynı görevi devralmanın heyecanını yaşadı. Mazbatasını almak üzere Gaziemir Spor Salonu'na gelen Arda'yı CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan karşıladı. Arda, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ayten Ayyıldız'dan mazbatasını aldı. Halil Arda'nın heyecanına ortak olan CHP'liler mazbatasını alan yeni başkan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mazbatasını almasının ardından açıklama yapan Arda, Benim için hayatımın en önemli günlerinden birisi. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. 93 yıl sonra dedemin belediye başkanlığı yaptığı makama seçildim. Bu mazbata da bunun en büyük belgesidir. İyi insanlarız demiştik, biz iyi, adaletli, sevgi dolu, çalışkan insanlarız. Birikimli, donanımlı, iyi bir ekiple Gaziemir için beş yıl boyunca namusumuzla çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar Halil Arda nasıl bir insansa, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Benimle gurur duyabilirsiniz diye konuştu.

Halil Arda'nın Gaziemir Belediye Başkanlığı görevini ise pazartesi günü saat 10.00'da devralacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:03 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Halil Arda, Gaziemir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li Ali İhsan Yavuz: Aradaki Fark 18 Binin Altına İndi AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?' CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919 CHP'nin Eskişehir'deki Talebi Kabul Edildi! Oylar Yeniden Sayılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:49:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir 93 Yıl Sonra Dedesinin Koltuğunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]